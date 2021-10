Taggia: iniziato un corso di lingua italiana rivolto alle donne straniere

Nei giorni scorsi è iniziato un corso di lingua italiana rivolto alle donne straniere stabilmente residenti sul territorio di Taggia. L’iniziativa, organizzata da Nadia Chikhaoui responsabile di Casa Africa onlus in collaborazione con i Servizi sociali del comune di Taggia, si avvale di insegnanti volontarie e durerà per 9 mesi fino al mese di maggio, con cadenza bisettimanale.



I locali sono messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Taggia. "Il corso riprende dopo la sosta imposta dalla pandemia e terrà ovviamente conto delle misure di prevenzione indicate dalle autorità sanitarie. Attualmente si registra l’iscrizione di circa quaranta donne di varie nazionalità. L’inaugurazione si è svolta in presenza della Dirigente dell’Ufficio Servizi Sociali Dottoressa Ilaria Natta, dell’Assessore Maurizio Negroni e della Responsabile del Centro Pensionati Angela Riviera" - ricordano dal Comune.



"Questa collaborazione tende a favorire una concreta integrazione, non solo culturale ma anche e soprattutto sociale all’interno della nostra comunità. L’associazione si è detta disponibile ad iniziare anche una attività di collaborazione con i servizi sociali del Comune di Taggia" - sottolineano dal Comune.