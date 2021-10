Ospedaletti: lamentele dei ristoratori per il traffico di camion sul lungomare (Foto)

I camion in transito

Da Ospedaletti arriva la lamentela dei ristoratori nella zona dei lavori per la sistemazione della scogliera.

“Disagi per i ristoranti e turisti - evidenziano - che lamentano lo stacco breve della pausa pranzo, dalle 12.30 alle 13.30. I titolari hanno chiesto di riprendere il lavori alle 14.30 ma il Comune non ne vuole sapere. La zona è frequentata da molti turisti che devono pranzare con la polvere, nonostante la ditta metta dell'acqua sulla strada. Sono decine i camion che passano in pochi minuti”.