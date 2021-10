Imperia: allarme cinghiali sull'argine sinistro, i residenti chiedono un intervento (Foto)

Alla nostra redazione arriva la segnalazione di alcuni residenti nella zona dell'argine sinistro del torrente Impero per la presenza di diversi cinghiali a qualsiasi ora del giorno e della notte.

“Questi cinghiali sono sull'argine sinistro del fiume Impero a ridosso del marciapiede, ma non alle 4 del mattino, ci sono a tutte le ore del giorno e della notte, oramai sono stanziali. Mi chiedo come sia possibile, non riuscire a fare un contenimento od una battuta straordinaria di caccia. Ci sono tantissime persone con i cani che li portano a passeggio in questa zona ed è un pericolo per loro. Se vengono minacciati, loro si girano e potrebbero attaccare sia i cani che i padroni. Dobbiamo proprio aspettare che ci “scappi il morto” per prendere provvedimenti? Per prima cosa bisognerebbe iniziare a dare delle regole e multare gli incivili che buttano la spazzatura nel fiume. Purtroppo vedo che è un disagio di molte zone e non solo di Imperia ma cerchiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica. Il problema c'è e non è da poco, in qualche modo bisognerebbe risolverlo o almeno limitarlo”.