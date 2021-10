Nonostante la pubblicazione ufficiale del campionato di Serie C maschile di volley, il Grafiche Amadeo salterà l'esordio in campionato di questo weekend per il ritiro del Volley Villaggio Chiavari. Quindi il campionato da dieci squadre viene rimodulato a nove.

“Questo evidenzia la chiara crisi del settore maschile specialmente in Liguria - dichiarano dal sodalizio sanremese - attendiamo una chiara presa di posizione da parte della Federazione Regionale e di Ponente per rilanciare il settore”.