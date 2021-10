La Ginnastica Riviera dei Fiori al Campionato Individuale Gold di Ginnastica Ritmica (foto)

Lunga ma gratificante trasferta quella svolta in occasione della Finale del Campionato Individuale Gold di Ginnastica Ritmica che si è disputata sabato 23 ottobre a Montegrotto Terme (PD).



"La Liguria - spiegano dalla Ginnastica Riviera dei Fiori - inserita nella zona tecnica 1 con Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia, ha presentato in pedana due ginnaste nella categoria junior 1, in quella che è una delle competizioni col livello tecnico più alto nel calendario della federginnastica".

Eleonora Oggero ha eseguito i 4 attrezzi che compongono la classifica assoluta mantenendo alta e costante la concentrazione e la condotta di gara, ottenendo l’accesso alla finale ad otto con gli esercizi cerchio e nastro e completando il programma con clavette e palla, confermandosi all’ottavo posto finale. Molto soddisfatte le tecniche presenti in pedana, Lorenza Frascarelli e Daniela Breggion che dopo un’estate ‘impegnativa’ passata in palestra con le loro ginnaste, hanno ottenuto un risultato importante e centrato l’obiettivo prefissato e, insieme ad Eleonora, hanno vissuto un’esperienza di gara emozionante confrontandosi con ginnaste di valore assoluto in presenza di una giuria qualificata presieduta da Marta Pagnini, l’ex olimpionica capitana delle farfalle.

La sezione di ritmica ha centrato un altro buon risultato domenica 17 ottobre a Nizza, dove Sonia Pavani ha ottenuto l’argento al Championnat Departemental Individuel eseguendo due esercizi di buon contenuto tecnico. Sonia è tesserata anche per la società Gynnastique Phenix di Beausoleil e la collaborazione tra le due associazioni permetterà, in futuro, la partecipazione di altre ginnaste alle gare di entrambe le nazioni gratificando le ginnaste dei due sodalizi gemellati. Sonia è allenata da Oxana Ernest con la collaborazione di Alice e Lorenza Frascarelli.

E sarà sempre la ritmica protagonista domenica prossima a Quiliano dove 6 ginnaste della Rdf saranno impegnate nella gara regionale individuale che vedrà scendere in pedana Giulia Carrera, Alice Frascarelli, Esmeralda Caporusso, Giada Caridi, Lavinia Falcidia e Sofia Pugachev.