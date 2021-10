Calcio giovanile. Doppio successo per le formazioni dell'Ospedaletti contro Dianese e Camporosso

Primo weekend agonistico ricco di successi per il settore giovanile dell’Ospedaletti con due formazioni in campo per altrettante vittorie.

I 2006 di mister Miatto si sono imposti 3-1 contro la Dianese, mentre i 2007 di mister Anzalone hanno travolto 7-0 il Camporosso.

Allievi 2006

Ospedaletti - Dianese 3-1

Marcatori: Angeli, Rodigari, Miatto

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Mema, 3 D’Alessandro, 4 Caffi, 5 Angeli, 6 Petrullà, 7 Lambert, 8 Molinari, 9 Rodigari, 10 Sartori, 11 Traditi

A disposizione: 12 Sambito, 13 Mollica, 14 Miatto, 15 Lupi, 16 Gonella, 17 Pafumi

Allenatore: Ivan Miatto

Giovanissimi 2007

Camporosso - Ospedaletti 0-7

Marcatori: Nervino (2), Magnani, Pafumi, Coppola, Rondinone, Belati

Ospedaletti: 1 Mariga, 2 Pafumi, 3 Pallanca, 4 Gonella, 5 Rondinone, 6 Belati, 7 Cavalieri, 8 Burlandi, 9 Nervino, 10 Lazri, 11 Magnani

A disposizione: 12 Gallo, 13 Calleri, 15 Pesce, 17 Cirillo, 18 Anzalone, 20 Coppola

Allenatore: Marco Anzalone