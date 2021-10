Pallanuoto: Nicola Taramasco torna alla Rari Nantes Imperia. E' il nuovo acquisto per affrontare la Serie A2

Nicola Taramasco è un giocatore della Rari Nantes Imperia per la stagione 2021-22.

Il centrovasca classe 2004 è nato e cresciuto sportivamente in giallorosso, prima di passare alla Rari Nantes Savona. Arriva in prestito alternativo dalla Pro Recco con la quale si è laureato campione d'Italia Under 18, segnando una tripletta in finale, nella stagione appena conclusa.

Per Nicola, che raggiunge il fratello Filippo in Prima Squadra, si tratta dell'esordio personale in Serie A2. Aveva già debuttato tra i grandi, sempre in giallorosso, nella Serie B del 2020, con il campionato poi interrotto dal Covid.

A lui vanno gli auguri di tutta la società.