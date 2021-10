Coronavirus: cala il tasso di positività ma la nostra provincia segna il picco di nuovi contagi (42)

Tasso di positività in calo rispetto a ieri ma nuovo picco di contagi nella nostra provincia, che oggi torna a essere quella con il maggior numero di positivi, superiore anche a Genova. Sempre elevatissimi i tamponi antigenici rapidi, a conferma dei tanti liguri che ricorrono al test in farmacia e nelle Asl.

Sono infatti 74 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.234 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 16.534 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 43,7 pari al 2,28%.

Nella nostra provincia, come detto, sono ben 42 i nuovi contagiati, rispetto agli 8 del savonese, i 17 di Genova e i 7 di Spezia. Stazionari i ricoveri, sia su base regionale che provinciale, mentre registriamo un morto, un uomo di 67 anni nel savonese.