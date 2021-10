Tiro con l'arco: buoni risultati per gli Arcieri San Bartolomeo ai trofei 'Giovani' e 'Amicizia'

Buon successo dei trofei ‘Giovani’ e ‘Amicizia’ nel fine settimana, organizzati dalla compagnia arcieri San Bartolomeo, gare gare indoor di tiro con l’arco dai 18 metri, valevoli per la qualificazione ai campionati italiani 2022.

Nella divisione olimpica primo posto master per Cesare Argento; nella divisione compound secondo posto master per Vittorio Pasqualotto, terzo per Beppe Capalbo e quarto per Cesare Argento. Il terzetto si aggiudica il primo posto asquadre.

Nell’arco nudo master, quarto posto per Cesare Prette, sesto per Beppe Capalbo, ottavo per Salvatore D’Amico e nono per Davide Piana. La squadra master si aggiudica il primo posto con Prette, Capalbo e D’Amico.

Gli arcieri San Bartolomeo hanno gareggiato anche in terra lombarda, con la partecipazione di Maurizio Gabrielli alla gara di Castel D’Ario (Mantova).