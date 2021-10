Doppia amichevole a Genova per la Polisportiva Vallecrosia Academy, risultati positivi per i 2010 e i 2012

Doppia amichevole a Genova per la Polisportiva Vallecrosia Academy. I biancorossi delle leve 2010 e 2012 nel pomeriggio di sabato hanno affrontato i giovani calciatori della società Genoa Cfc nella bella cornice del complesso sportivo della Coronata.

«Ottima prestazione dei giovani della leva 2012, che dopo l'affermazione al Torneo di Rosta, hanno dato un'ulteriore prova delle loro capacità riuscendo ad imporsi contro la leva 2013 della società professionistica» – dice la società - «Si sono distinti anche i ragazzi della leva 2010 che hanno conseguito un risultato positivo contro la leva 2011 genovese».

«Ringraziamo per l'accoglienza ricevuta, come sempre al di sopra di ogni aspettativa, mister Andrea Bianchi e i suoi colleghi allenatori e dirigenti. Inoltre, un ringraziamento va anche ai genitori dei ragazzi che, con la loro presenza e non solo, supportano sempre tutta la struttura biancorossa» - afferma la Polisportiva Vallecrosia Academy.