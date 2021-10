Calcio giovanile. Amichevoli di prestigio per i 2010 e i 2012 dell’Ospedaletti contro i pari età del Monaco

Foto di gruppo per i ragazzi dell'Ospedaletti e del Monaco

Bella e formativa esperienza al ‘Moneghetti’ di Beausoleil per gli orange 2010 e 2012 allenati rispettivamente dai mister Roberto Fici e Ivan Miatto.

I giovani orange hanno tenuto testa ai pari età del Monaco in una giornata dal valore sia sportivo che umano. Gare che hanno avuto una grande importanza per la crescita del gruppo.

“Ringraziamo la società As Monaco per l’ospitalità - dichiarano dall’Ospedaletti - e ribadiamo la nostra collaborazione anche per il futuro, sempre nell’interesse dei giovani calciatori del futuro”.