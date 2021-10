Si è tornato a far festa nell’area manifestazioni di frazione Poggio a Sanremo. Organizzata dal circolo Acli Santa Margherita, si è svolta ieri la castagnata all’interno del parco polivalente.

Soddisfazione per il gruppo di volontari e per il direttivo per la riuscita e la partecipazione alla giornata, animata dalla cantante e amica Francesca Furfari.