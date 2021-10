Target con Ilaria Salerno |

Target: Giovannini tappezzerie e tendaggi realizza prodotti unici e di alta qualità dal 1898

Giunta ormai alla quarta generazione, l’azienda viene gestita con grande professionalità da Giorgio Giovannini e dal figlio Alberto.

Giorgio Giovannini e Ilaria Salerno

Giovannini tappezzerie nasce più di un secolo fa da un’idea di Angelo Giovannini, il tappezziere delle nobili residenze di Corso degli Inglesi. Il signor Angelo decise di aprire un garage in Via Matteotti a Sanremo, una piccola bottega dove poter avviare la propria attività. Oggi, a centoventitré anni da quella data, il garage si è espanso fino a diventare un vero e proprio laboratorio. Le lavorazioni che il titolare Giorgio Giovannini offre sono di diverso tipo: imbottiture tradizionali con molle, cinghie in juta, crine animale, moderne con gomma, dacron e cinghie elastiche. Le tende possono essere foderate con applicazioni di passamanerie e mantovane. Tutte le lavorazioni sono eseguite artigianalmente secondo metodi tradizionali, con la massima attenzione al dettaglio ed alla qualità del materiali. I clienti possono scegliere tra un’ampia gamma di stoffe e accessori provenienti da aziende tessili di prim’ordine tra cui Christian Fischbacher, Simta, Gamma, Sanderson, Taif, PT,Donati Interiors, Biella Fabrics e Arrendo Lombardo. Per quanto riguarda binari e tende tecniche, la tappezzeria Giovannini si affida alla torinese Mottura di cui sono “point” ufficiale. Da ormai sette anni il signor Giorgio è il tappezziere ufficiale del Casinò di Sanremo, cura le loro sale e i loro tavoli da gioco. L’azienda collabora quotidianamente con architetti e restauratori che assegnano al titolare l’onere di mettere mano su pezzi pregiati, talvolta antichi e sotto l’egida delle Belle Arti. La vicinanza alla Francia e al Principato di Monaco ha fatto sì che il passaparola sulla professionalità del signor Giorgio arrivasse anche oltre confine. Oggi, l’azienda si occupa infatti degli interni delle imbarcazioni in diversi porti e cantieri della Costa Azzurra.

