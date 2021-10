Calcio: Eccellenza, risultato all'inglese per il Ventimiglia (2-0) all'Albenga

Con un gol per tempo, il Ventimiglia, ha battuto l'Albenga grazie alle reti al 6', del giovanissimo promettente Sparma, che era lesto sulla corta respinta del portiere a mettere in rete, poi il raddoppio al 79' con Ventre, il quale, raccogliendo un traversone da Alessio Salzone (appena entrato), con un pallonetto metteva alle spalle del portiere. Nel mezzo dell'incontro, sempre in bilico per il risultato finale, l'Albenga ha provato più volte a rendersi pericolosa specialmente su calci piazzati. Al 40' una bella punizione calciata da Sancinito, vedeva distendersi Scognamiglio, deviando in corner.



Prima dello scadere del tempo, sempre dagli sviluppi di una punizione, si formava una mischia furibonda nell'area ventimigliese: dopo un batti e ribatti, concludeva Graziani G., con parata del portiere. Verso il termine della gara, un'altra punizione di Sancinito in area vedeva la deviazione a rete, ma con tempismo, respingeva Scognamiglio.



Queste le formazioni in campo:



VENTIMIGLIA- Scognamiglio, Peirano, Ierace, Leggio, Musumarra, Ala (82' Oliveri), Rea (77' Salzone Alessio),Trotti ( 54' Allegro ), Eugeni, Ventre (90' Mamone), Sparma. All. Luccisano.



ALBENGA - Vernice, Patrucco, Sancinito, Rudi, Calcagno, Lupo, Dagnino, Jebbar, Saiu, Di Bella Graziani G., Gibilaro, Natella, Belvedere, Mariani, Graziani T., Basso, Gargiulo. All. Fiani.



Arbitro: Giorgio D'Agnillo (sez. di Vasto).

Assistenti: Gianluca Lazzaro e Matthias Crisafulli (entrambi della sez. di Imperia).