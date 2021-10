Covid: 20 nuovi positivi in provincia di Imperia, morto un 83enne ricoverato a Sanremo

Dati in crescita in provincia di Imperia per quanto riguarda la diffusione del Covid. Si registra anche la morte di una persona ricoverata. Si tratta di un uomo di 83 anni ricoverato all'Ospedale di Sanremo. Il decesso risale al 22 ottobre.



Nelle ultime 24 ore, nella riviera dei fiori si sono registrati 20 del 62 nuovi positivi in Liguria. Il dato è emerso a fronte di 1.786 tamponi molecolari e 8.371 tamponi antigenici rapidi. Quindi stiamo parlando di un nuovo positivo ogni 28,8 tamponi e una percentuale del 3,4%. Nelle altre province si registrano 7 nuovi positivi sul savonese, 24 sull'area di Genova, e 8 su La Spezia, oltre a 3 non riconducibili alla residenza in Liguria.



Ecco nel dettaglio gli altri dati.

Tamponi processati con test molecolare: 1.695.976 (+1.786)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 848.321 (+8.371)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 114.232 (+62)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.151 (+11)



Casi per provincia di residenza



Imperia 288 (+16)

Savona 239 (-2)

Genova 1.082 (-14)

La Spezia 374 (+8)

Residenti fuori regione o estero 47 (-)

Altro o in fase di verifica 121 (+3)

Totale 2.151 (+11)



Ospedalizzati: 69 (+1); 10 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 12 (+2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 17 (+1); 2 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 14 (+1); 2 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 15 (-1); 2 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 1 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 4 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 6 (-1); 2 (-) in terapia intensiva



Isolamento domiciliare: 871 (+26)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 107.660 (+50)

Deceduti: 4.421 (+1)



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 722 (-33)

Asl 2 - 137 (+11)

Asl 3 - 186 (-4)

Asl 4 - 158 (+3)

Asl 5 - 356 (+130)

Totale - 1.559 (+107)



Dati vaccinazioni 24/10/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.546.891

Somministrati: 2.252.762

Percentuale: 88%