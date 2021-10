Camporosso: in tanti ieri allo 'Zaccari' per la 'Partita del Cuore' organizzata dalla Vallecrosia Academy (Foto)

Beneficenza e divertimento al centro della Partita del Cuore andata in scena sabato presso la struttura Raoul Zaccari a Camporosso. In una splendida giornata di sole è riuscita la competizione calcistica, aperta a tutti, organizzata dalla Polisportiva Vallecrosia Academy in collaborazione con Sonia Lo Bello, titolare dell’attività “Sonia Parrucchieri”, a favore della Spes.

Presenti per l'occasione anche il sindaco di Camporosso Davide Gibelli, il vicesindaco Maurizio Morabito, il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, il consigliere comunale Denis Perrone, il vicesindaco di Ventimiglia Simone Bertolucci, il presidente della Spes Matteo Lupi, Mirko Valenti, Matteo Amato e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.

Protagonisti dell’evento sono stati i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy e della Spes di Ventimiglia che sono scesi in campo per giocare e divertirsi insieme. A conclusione dell’iniziativa benefica la società biancorossa ha offerto un piccolo rinfresco a tutti i partecipanti e ha premiato i ragazzi della Spes e coloro che hanno vinto la lotteria, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Spes.

"Siamo felici di promuovere eventi come la 'Partita del cuore' - evidenzia la società - affinché il calcio non sia solo competizione ma anche integrazione per tutti. Ringraziamo tutte le autorità che hanno partecipato all'evento, la Protezione Civile, tutti coloro che si sono resi disponibili per aiutare la Polisportiva nell’organizzazione dell’iniziativa a scopo benefico e gli sponsor Sonia Parrucchieri, Foto Carlo e il Panificio F.lli Lia".

"È stata una giornata piena di emozioni. Ogni anno organizzo un evento benefico nel mio negozio per aiutare, nel nostro piccolo, chi ha bisogno – dichiara Sonia Lo Bello – ma a causa del Covid quest'anno non sarebbe stato possibile accogliere tante persone come negli anni precedenti e così la Polisportiva Vallecrosia Academy ha accettato di organizzare insieme questa iniziativa all'aperto presso la struttura dello Zaccari. Desidero ringraziare Francesco Lapa e la società biancorossa, tutti coloro che sono venuti all'evento benefico e soprattutto il mio staff, i clienti e la mia famiglia che mi sostengono sempre".