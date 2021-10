“Buongiorno, è da venerdì mattina che nessuno passa a ritirare i rifiuti. Qui a Imperia in Via San Pio da Pietrelcina abbiamo problemi di topi che scorrazzano liberamente in mezzo ai rifiuti, oltre ai gabbiani.

Da tempo si richiede il potenziamento dei cassonetti dell’indifferenziato ma ad oggi solo parole…

Gino Boffa”.