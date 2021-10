Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 24 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 24 OTTOBRE

SANREMO



8.30. Royal Golf Challenge 2021: gara di golf a coppie 36 buche Stableford (premiazione alle ore 17). Circolo Golf degli Ulivi (locandina)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)



14.30. Castagnata a Poggio: caldarroste, e panini con salsiccia + intrattenimento musicale a cura di Francesca. Circolo Acli Poggio Santa Margherita, ingresso libero fino ad un massimo di 200 persone esclusivamente con Green Pass



21.00. Cerimonia di premiazione del XIX Edizione del Premio Incontri-Begegnungen 2021 ad una personalità italiana o tedesca che abbia promosso la lingua e la cultura tedesca nel Ponente ligure. Teatro dell’Opera del Casinò (accoglienza a partire dalle 20.30 a cura delle studentesse dell’Istituto Tecnico Turistico ‘G. Ruffini’ di Imperia), info e prenotazioni icit.imperia@gmail.com

IMPERIA

10.00. ‘Camminata tra gli Ulivi’ (5a edizione): passeggiata attraversando il paese per immettersi nel percorso immerso tra gli ulivi. Iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 141 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà. Ritrovo al Circolo Manuele Belgranao in Frazione Costa d'Oneglia, Via Carmine, info 339 2610955 (i dettagli a questo link)

11.00. ‘Aspettando il Centenario’: Lectio Magistralis dell'ambasciatore Umberto Vattani dal titolo 'Quale Europa per il futuro dei giovani?'. Sala del Consiglio Comunale, partecipazione libera, necessario green pass

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

17.00. Per la rassegna ‘T: come Teatro’, spettacolo dal titolo ‘Marcovaldo, ovvero le stagioni in città’ da Italo Calvino con Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri, Marco Parodi. Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, anche domani, info 329 7433720 (più info)

17.30. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, spettacolo ‘John e Joe’ messo in scena dal ‘Teatro d'Asporto’. Evento in collaborazione fra il Teatro dell'Attrito e il CSA ‘La Talpa e l'Orologio’. Spazio della Talpa in regione Barcheto (più info)

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



9.00 & 11.00. Visita guidate alla scoperta del patrimonio culturale nel borgo antico della città alta (due turni: 9/11). A cura del Lions Club Bordighera Capo Nero Host (ricavato devoluto per l'acquisto di un cane guida da donare ad un non vedente). Ritrovo in piazza del Popolo, prenotazione obbligatoria 335 8303131



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

17.00-19.00. 'Il paesaggio è una compensazione': mostra dedicata allo scrittore Francesco Biamonti nel ventennale della sua morte. In esposizione documenti letterari, foto e dipinti dei pittori: Bea Di Vigliano, Sergio Biancheri, Sergio Gagliolo, Silvio Maiano, Enzo Maiolino, Guido Seborga, Joffre Truzzi. Sede dell'Unione Culturale Democratica e dell'A.N.P.I. in Via Al Mercato 8, tutti i giorni sino al 1° novembre

TAGGIA ARMA

10.00. ‘Camminata tra gli Ulivi’ (5a edizione): passeggiata nel centro storico di Taggia alla scoperta dei luoghi di maggiore interesse culturale e storico con brevi incontri sull’olio extravergine d’oliva del territorio. Iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 141 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà. Partenza da Piazza Farini, info 0184 476222 (i dettagli a questo link)

CERVO

10.20 & 14.20. ‘Camminata tra gli Ulivi’ (5a edizione): passeggiata tra gli ulivi (h 10.20) + visita all’antico frantoio del centro storico e degustazione di prodotti tipici (h 14.20). Iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 141 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà. Ritrovo alla Rotonda di San Bernardo (mattino), Piazza Nino e Serafino Alassio (pomeriggio), info 0183 406462 (i dettagli a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BAJARDO

10.00. ‘Camminata tra gli Ulivi’ (5a edizione): camminata tra le coltivazioni di ‘Oliva Taggiasca’ disloccate fino a 750 metri di altitudine. Iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 141 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà. Ritrovo nei giardini pubblici del paese, info 335 1354152 (i dettagli a questo link)

CERIANA



8.30. ‘Camminata tra gli Ulivi’ (5a edizione): camminata lungo strada Brignora, Rondanaira, Luverega, Turbina, Isola, S. Bernardo con visita al Frantoio e degustazione olio in azienda agricola. Iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 141 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà. Ritrovo in piazza Marconi, info 335 6752551 (i dettagli a questo link)

9.00. Mercatini artigianali in Corso Italia

14.00. ‘Festa delle caldarroste’ nel parcheggio ‘Pallarea. L’evento si svolge nel pieno rispetto delle normative anti covid, necessario green pas

DIANO CASTELLO



10.00. ‘Camminata tra gli Ulivi’ (5a edizione): passeggiata lungo attraverso i tipici ‘caruggetti’ sino all’interno degli uliveti. Iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 141 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà. Ritrovo in piazza Marconi, info 0183 4077206 (i dettagli a questo link)

10.30-19.30. Open Day all’atelier The Gallery con un programma fitto di appuntamenti e corsi che potranno essere provati gratuitamente per l'intera giornata (locandina)

MENDATICA

9.00. ‘La magia del Bosco in autunno’: escursione sospesi tra la Valle Arroscia e la Val Tamaro a cura del CTE Alpi Liguri, Proloco Mendatica e Brigi Cooperativa (pranzo al Sacco). Ritrovo a Monesi di Mendatica, info 338 3045512

PIEVE DI TECO



8.00. Fiera di San Crispino: lungo i portici medioevali del 1400 sono presenti bancarelle e stand di ogni genere + aperti anche negozi, bar e ristoranti



9.00. ‘Camminata tra gli Ulivi’ (5a edizione): passeggiata per le vie del paese con visita ad un frantoio a conduzione familiare. Iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 141 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà. Ritrovo in Piazza Brunengo, info 340 3707461 (i dettagli a questo link)

PIGNA

10.00. Campionato Regionale Sprint con partenze libere dalle 11 alle 12 (gare per tutti: sportivi, famiglie e gruppi). Costo 5 € (gara + day card). Ritrovo in Piazza XX Settembre, info e iscrizioni 366-4896222 (solo wathsapp)

REZZO

9.45-16.30. Escursione ad Anello nella Valle di Rezzo accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo in frazione Lavina oppure alle 9 ad Imperia in Piazza Dante lato orologio, info 346 7944194 (più info)

SAN BIAGIO DELLA CIMA



10.00-20.00. (ANNULLATO) ‘Senza freni per Marika’: evento di beneficenza organizzato dal motoclub Enduro Sanremo in collaborazione con Rallyterapia asd, ed il patrocinio del Comune di San Biagio della Cima (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

SAINT-PAUL DE VENCE



10.00-18.00. Festa del raccolto e della castagna 2021: mercatino di produttori locali, vini e prodotti tipici + Vin brulè e castagne + Ristorazione in loco (degustazione di zuppa di burro e polenta) + Giro in pony per bambini + Lotteria + Intrattenimento musicale. Place De Gaulle (più info)

