Domenica di esordi per alcuni atleti del Golfodianese Ultra Runners. Domani infatti alcuni podisti della società ponentina correranno la loro prima mezza maratona. L'occasione sarà la Varigotti - Loano. A debuttare saranno Daniele Novaro e Mauro Novaro. In gara, sempre per la Golfodianese Ultra Runners, ci saranno anche Cosimo Borgese, Claudio Boni e Michele Calcagno.

"Diamo un grosso in bocca al lupo" ha detto con soddisfazione il Presidente Cristian Mallardo.