Imperia calcio, la maglia del Centenario: arrivano le prime anticipazioni. La bozza fa il giro dei social network.

Girocollo azzurro con dettaglio nero, ripreso sull’elastico della manica. Due grossi stemmi della Città sulle spalle. Sarà questo la maglia dell’Imperia per il Centenario?

A rivelare la bozza è il dirigente neroazzurro, e responsabile della comunicazione, Daniele Ciccione che, in una conversazione social con un appassionato tifoso, ha dato le prime anticipazioni per ingolosire i supporter.

Un lancio degno del sito specializzato footyheadlines.com che ogni anno rivela, con largo anticipo, le divise delle principali squadre mondiali bruciando sul tempo le luccicanti presentazioni dei grandi brand.

Tra chi chiede più nero e azzurro e chi vorrebbe i laccetti per chiudere il girocollo, il dirigente sottolinea che si tratta di una bozza sulla quale stanno lavorando.

Non è un mistero che l’ingresso in società della nuova cordata vada letto anche in ottica Centenario. Nella scorsa intervista a ‘Stadio Aperto’ il DS Pino Fava auspicava di creare qualcosa di importante proprio per il secolo di vita del club imperiese. Concomitante con i 100 anni dalla fondazione della Città di Imperia..

Festeggiamenti alla quale il Sindaco Claudio Scajola tiene particolarmente e che, nell’arco del suo mandato, sta preparando nel dettaglio con tanti eventi di avvicinamento. A proposito, chissà se gli sarà piaciuta la bozza? Il primo cittadino ha dimostrato spesso la sua vicinanza alla squadra assistendo , con frequenza, alle partite.

Al momento, l’unica certezza compare sul retro della maglia. Il numero ‘8’ ed il nome ‘Giglio’, quello del capitano che, già in questa stagione, potrebbe raggiungere il suo traguardo personale più importante: diventare il giocatore con più presenze nella storia neroazzurra.