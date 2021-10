Taggia: "Italexit con Paragone" in piazza Chierotti a sostegno dei portuali di Genova e Trieste (FOTO)

Il movimento ‘Italexit con Paragone’ di Imperia stasera è sceso in piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia per una fiaccolata statica a sostegno dei portuali di Trieste e Genova. Una protesta simbolica accompagnata dal silenzio così come le immagini dei giorni scorsi dei portuali immobili sotto il getto degli idranti.



I manifestanti hanno posizionato i lumini sulla scalinata d'accesso alla spiaggia illuminandola. L'iniziativa si è svolta volutamente senza comizi e si inserisce in un quadro di manifestazioni analoghe su tutto il territorio nazionale.

“Siamo fortemente convinti – avevano ricordato dal movimento imperiese nei giorni scorsi - che si possa far fronte a questa pandemia senza bloccare la libertà delle persone in tutta Italia. Stiamo anche promuovendo una raccolta firme contro il ‘Green pass’ e abbiamo deciso di scendere in piazza per i commercianti che si ritroveranno a fare i controlli, invece di lavorare e per i nostri figli, che dobbiamo tutelare per il loro futuro”.