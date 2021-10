Taggia: oggi, dalle 14 torna la Festa della Castagna di Levà. Guest star la cantante Diletta Genovese

Nell'area manifestazioni all'interno del parcheggio di via San Francesco, dalle 14 alle 20, saranno proposte le caldarroste e ci saranno anche diverse bancarelle di artigianato. Non mancherà l'intrattenimento musicale con M&M Animation e Bubbles.

"Fin da piccolissima ha manifestato interesse per la musica ed espriesso precocemente il desiderio di andare a scuola di canto. Da novembre 2018 inizia a studiare con la maestra e cantautrice Monia Russo nel 2019 muove i primi passi nel mondo dei concorsi canori partecipando alle selezioni dello Zecchino d'oro e all'edizione di Top Voice of Sanremo 2019. Nel 2020 partecipa e alla nona edizione della lanterna d'oro classificandosi tra i 3 finalisti. Ha preso parte alla undicesima edizione di Sanremo Junior classificandosi prima nella sezione 16-9 anni. All'edizione di Top voice of Sanremo 2020 si è aggiudicata il premio talento e nello stesso anno ha partecipato al concerto di Natale on-line del coro Mille voci una voce diretto da Monica Nico e al "Christmas Concert" on line organizzato dal Blogger Roby Contarino" - ricordano gli organizzatori.

"Il 5 marzo 2021 ha ricevuto l'attestato di idoneità artistica dal tour Music Fest per accedere alla live audition. Il 25 maggio si è classificata prima nella sezione canto e terza nella sezione performer completa del campionato performance Italian Cup nella fase regionale a luglio vola a Catania per finale nazionale che supera a pieni voti e si è qualificata per le finali europee. Inoltre, è stata selezionata per partecipare all'edizione 2021 del festival Note in Radio abbinata ad un bellissimo inedito di Flavio Careddu ed Enzo Zani. Il 4 settembre si è esibita alla finale di Ascoli Piceno e con il brano Margherita vincendo il premio per migliore interpretazione tecnica. Inoltre questa estate ha ricevuto il primo premio del Museo del Festival di Sanremo" - concludono.