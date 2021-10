Pallapugno: le sorelle Di Curzio e Sofia Gerini in Olanda per gli Europei giovanili, la soddisfazione di coach Motosso e della San Leonardo Imperia

Cominciano oggi i Campionati europei giovanili di pallapugno che vedranno impegnate tre atlete della San Leonardo Imperia. Si tratta delle sorelle Nathalia, classe 2005, e Madeleine Di Curzio, 2006, e di Sofia Gerini, 2002, cresciute nel vivaio della società imperiese.

Nathalia Di Curzio era già stata convocata in azzurro per la Trobada del Mediteranneo, - al quale avevano partecipato anche le castellotte Lorenza Mignone e Rebecca Klippl - ed insieme alla sorella Madeleine giocheranno nella Under 17 , mentre la Gerini indosserà la maglia della Under 19 italiana.

L’allenatore della San Leonardo Claudio Motosso, soddisfatto per il traguardo raggiunte dalle sue atlete, ha commentato :” Sono contento per questa convocazione ed anche convinto che le ragazze se la siano guadagnata con l’impegno e la costanza mostrate in questi anni negli allenamenti.

Penso che il merito sia dell’intero gruppo: un risultato che corona anni di lavoro. Durante la stagione le ragazze hanno mostrato il loro valore. Siamo arrivate al secondo posto in regular season ma alle semifinali abbiamo ceduto a squadre che precedentemente avevamo battuto. Comunque è stata un’annata positiva.”

Le partite cominceranno oggi dalle 9 a Franeker, in Olanda. Già ieri sera le ragazze hanno partecipato alla cerimonia inaugurale presso la ‘Sporthal de Trije’ locale. La rassegna è organizzata dalla CIJB e comprende tutte discipline affini alla pallapugno a livello internazionale, come il ‘One Wall’ ed il ‘gioco internazionale’ .