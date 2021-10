Calcio: lunedì prossimo il posticipo Sanremese-Lavagnese, l'appello degli 'Irriducibili' per andare allo stadio

“Non è un periodo sicuramente facile quello che stiamo vivendo, e per il calcio vale la stessa regola. Qui a Sanremo tra restrizioni anti Covid-19, diffide a raffica e Stadio Comunale parzialmente inagibile, riuscire a portare un po’ di gente a vedere la nostra Sanremese sembra un'impresa ardua. Ma noi Irriducibili non abbassiamo la testa e come avviene da ormai ben 19 anni sosteniamo attivamente questi colori, cercando, con mille difficoltà di alimentare il tifo e tramandare la passione che dura ormai da più di cent'anni”.

Sono le parole del gruppo di tifosi della Sanremese ‘Irriducibili’, che chiamano a raccolta i supporters per il prossimo impegno casalingo, nel posticipo di lunedì sera. “Ci ritroviamo qui per l'ennesima volta – proseguono - a fare appello alla città per seguire i biancazzurri anche nella prossima partita di campionato che si giocherà in notturna dopo tanti anni. Lunedì alle 20 ci sarà da affrontare la Lavagnese, squadra ostica per tradizione, e quindi lanciamo il nostro appello a venire al Comunale per seguire questo incontro fondamentale per il positivo proseguimento della nostra squadra in questa stagione che ci sta dando parecchie soddisfazioni”.

“Il nostro regalo più bello – terminano gli ‘Irriducibili’ - sarebbe quello di vedere la gradinata gremita come un tempo, ma a causa delle problematiche a cui già accennavamo prima, ci accontenteremmo anche di vedere magari il volto di qualche tifoso che non veniva più allo stadio o facce nuove, soprattutto giovani, per tramandare il nostro amore e la blasonata storia della Sanremese. Noi ci saremo come sempre e vi aspettiamo numerosi. Forza vecchio cuore biancazzurro!”