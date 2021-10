Calcio: l'Imperia ha ceduto l'attaccante Aleksander Grazhdani al Sasso Marconi, nel girone D

L’Imperia Calcio ha ceduto l'attaccante Aleksander Grazhdani al Sasso Marconi, squadra militante nel girone D di Serie D.

“Ad Aleksander va un sincero in bocca al lupo per la sua nuova avventura – evidenzia la società di piazza D’Armi - e un ringraziamento per quanto fatto, anche se in un breve periodo, in neroazzurro”.

Il mercato non dorme mai. Per questa Imperia, arrivata già all' ottavo affare in quindici giorni, si può tranquillamente scomodare il noto film di Oliver Stone.

Grazhdani passa così alla storia per essere stato il primo giocatore ceduto del nuovo corso.

Difficile ricordarlo per quanto fatto in campo dove un infortunio muscolare lo ha tenuto ai box nelle prime partite. Poi due da titolare contro Novara ed Asti senza lasciare il segno e un po' di minuti contro il Borgosesia.

Fortemente cercato e voluto da Mister Paolo Cortellini, che su di lui avrebbe basato la manovra offensiva, con l'avvicendamento in panchina sono arrivate anche le prime voci di un' eventuale cessione, avallate dall'arrivo di Cappelluzzo.

Tornerà al Sasso Marconi, dove meglio si è espresso calcisticamente, con 9 reti in 22 presenze nella stagione 2019-20. Attualmente la formazione allenata da Luigi Andrea Della Rocca naviga in zona playoff.