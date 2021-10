Sanremo: sabato prossimo al via le 'Agorà' del Partito Democratico, a Villa Ormond l'On. Alessia Rotta

Anche nella nostra provincia partono le ‘Agorà Democratiche’ per creare un momento di discussione aperto alle associazioni, ai militanti ed ai simpatizzanti che seguono il PD.

Le Agorà sono aperte sia a tutti gli iscritti al Partito Democratico sia a tutti i cittadini interessati a partecipare a questo percorso. Registrandosi a questo link alla piattaforma e partecipando alle assemblee (fisiche o virtuali) sarà possibile per i cittadini delle ‘Agorà’ riunirsi, confrontarsi e proporre le proprie idee, che saranno poi caricate sulla piattaforma digitale per permettere alla comunità di sostenere le proposte ritenute più rappresentative.

Sabato prossimo, a Sanremo in corso Cavallotti 113 al Padiglione ‘Pedriali’ nel Parco di Villa Ormond, si terrà la prima Agorà democratica in provincia di Imperia. I temi fondanti saranno due: infrastrutture e ambiente; due temi che devono andare di pari passo. Lo sviluppo del Ponente passerà necessariamente dalla sinergia di questi temi imprescindibili per la nostra provincia. Interverranno varie associazioni del territorio.

Inoltre sarà presente la Deputata e Presidente della 8a Commissione Parlamentare Alessia Rotta.