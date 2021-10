Imperia, Parco giochi di via Spontone a Castelvecchio nel degrado: la protesta dei genitori

Il Parco giochi comunale di via Spontone a Castelvecchio rivela evidenti segni da incuria e degrado.

Lo segnalano, allarmati, i genitori, a poche settimane dalla ripresa delle attività scolastiche, trovandosi l’area a due passi dalla Scuola dell’infanzia di via Vecchia Piemonte che la frequentano dopo l’orario di lezioni.

“Come se non bastassero sporcizia e rifiuti, anche il fondo del vialetto risulta sconnesso e a causa degli smottamenti una signora anziana, nei giorni scorsi ha perso l’equilibrio ed è caduta. dI giochi sono stati di recente sostituiti dal Comune, è un peccato che il parco venga abbandonato”, denuncia una mamma.

“Settimana prossima -dice l’assessore al Verde pubblico Laura Gandolfo che ha effettuato un sopralluogo - facciamo un po’ di manutenzione, fontana, panchine e diamo una giusta ‘rinfrescata’. Metteremo un cestino nuovo perché quello presente è rovinato. Per terra ci sono molte cartacce, involucri di caramelle, merendine. La pulizia non deve e non può prescindere anche dall’attenzione degli utenti, ai quali chiedo di aiutarci in futuro a preservare il decoro dell’area”.