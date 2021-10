Diano Marina: il velista Diego Negri incontra il sindaco Za Garibaldi, sinergie per lo sport e il territorio

Reduce da un'impresa a dir poco degna di nota, Diego Negri ha incontrato oggi l'Amministrazione comunale di Diano Marina portando con sé la coppa conquistata insieme al titolo di campione del mondo nella Classe Star. Lo scorso 10 settembre il velista dianese ha conquistato il titolo più importante della sua trentennale carriera, eccezionalmente con un giorno d’anticipo rispetto al termine dell’evento, totalizzando una serie estremamente positiva di tre primi posti e un secondo posto.



Fra le fila delle Fiamme Gialle, Diego Negri ha regatato in Laser a Sydney 2000 e ad Atene 2004, dopodiché si è trasferito nella Star, partecipando alle Olimpiadi di Pechino 2008. In questa categoria, oltre al titolo di Campione del mondo, vanta 5 titoli continentali fra Eastern e Western Hemisphere e oltre 10 titoli fra italiani e campionati di distretto. Dal 2013 a oggi è stato in vetta alla classifica dei timonieri della Star Sailors League per 56 settimane. Un palmarès di tutto rispetto, conquistato allenandosi molto sul Lago di Garda ma mai dimenticando la sua Diano Marina e l'importanza del coinvolgimento dei giovani (e non solo) in questa formidabile disciplina sportiva.