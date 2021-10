Arma di Taggia: a novembre una giornata di prevenzione senoncologica promossa da 'Non siamo soli'

L'associazione di volontariato oncologico di Sanremo ‘NonSiamoSoli’ organizza una ‘Giornata di Educazione alla Prevenzione SenOncologica’, dedicata alle mammografie per donne di età superiore ai 40 anni.

Sono invitate le donne alla sensibilizzazione ed alla cura di sè stesse per vincere. L'appuntamento è per sabato 6 novembre da ‘Athena Medica’, in via Privata Roggeri ad Arma di Taggia (vicino all’ipermercato) dalle 8.45 alle 13.45.

Saranno accettate le prenotazioni esclusivamente via mail all'indirizzo info@nonsiamosoli.it, indicando nome e cognome, età e recapito telefonico e una fascia oraria preferita (fra le 8.45 e le 13,45). Sarà poi comunicato l'orario dell'appuntamento. Le pazienti dovranno portare gli esami precedenti.