Sanremo: una nostra lettrice ringrazia medici e personale del reparto 'Day Surgery' dell'ospedale 'Borea'

Una nostra lettrice, Barbara, ci ha scritto per ringraziare i medici e il personale che opera in ‘Day Surgery’ all’Ospedale di Sanremo:

“Sono stata ricoverata un paio di settimane fa e vorrei ringraziare per l'assistenza il Dottor Battaglia, il Dottor Rubino e, in particolare, la caposala Luana e tutto il personale che opera nel reparto in ospedale a Sanremo. Nonostante lavori con una importante carenza di risorse umane, non ha mai mancato di regalare sorrisi e affetto, rendendo questa triste esperienza un piacevole ricordo. Nonostante questo periodo, nel quale le visite dei parenti sono purtroppo ridotte al minimo, trovare del personale così umano, disponibile, attento e sempre presente è veramente cosa rara”.