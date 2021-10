Il progetto 'Latte nelle scuole" nei plessi dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante

L’istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante ha aderito con entusiasmo al progetto “Latte nelle scuole”. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva degli studenti della scuola primaria, comprendendo tutti i plessi dell’istituto A. Volta, San Pietro, San Giacomo e E.E. Moro San Bartolomeo.





Il programma “Latte nelle scuole” è la campagna di educazione alimentare sul consumo del latte e suoi prodotti, promossa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sostenuta dalla Unione Europa. Il progetto è rivolto principalmente alle scuole primarie con l’obiettivo di educare i bambini ad una corretta e sana alimentazione attraverso prodotti naturali, semplici e genuini. La proposta di “Latte nelle scuole” ha previsto la distribuzione gratuita di tre diverse tipologie di prodotti lattiero-caseari: latte, yogurt e due formaggi tipici di diverse regioni come il Piave DOP e il Grana DOP.





La consumazione dello yogurt è stata organizzata in classe, mentre per latte e formaggi è stato previsto il “cestino” per casa. Ad ogni bambino infatti è stato consegnato un sacchetto refrigerante all’interno del quale sono stati introdotti latte e formaggi. La degustazione guidata proposta dall’iniziativa ha fornito l’opportunità ai bambini di conoscere meglio e inserire nella loro alimentazione quotidiana questi prodotti, favorendo una buona e corretta abitudine per la vita.



Il progetto ha coinvolto docenti, alunni e famiglie. "Nei giorni precedenti la distribuzione sono stati approfonditi in classe diversi temi su alimentazione, benessere, composizione e consumo di prodotti lattiero caseari. I bambini sono stati coinvolti e con entusiasmo hanno risposto all’iniziativa. Le famiglie inoltre sono state informate del programma e del suo svolgimento sia attraverso i loro figli che con materiale informativo pervenuto direttamente dal ministero e allegato ai prodotti distribuiti a casa. “Latte nelle scuole” è stato quindi un successo per tutti, scuola e famiglie. Inoltre è un valido progetto di condivisione delle nuove e importanti linee guida da seguire per il benessere e la salute di ciascuno" - commentano dall'Istituto Comprensivo.