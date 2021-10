Pallanuoto maschile, è uscito il calendario di Serie A2. Via il 13 novembre: esordio della Rari a Torino e chiusura a Como

FIN ha pubblicato il calendario della Serie A2 Maschile, per la stagione 2021-22, che vedrà impegnata la Rari Nantes Imperia nel girone Nord.

I giallorossi di Mister Andrea Pisano cominceranno il 13 novembre alla ‘Monumentale’ di Torino e chiuderanno, sempre in trasferta, contro Como Nuoto il 7 maggio 2022. E' prevista una pausa per il week-end del 12 -13 febbraio, oltre a quelle per le festività di Natale e Pasqua.

Le partite casalinghe verranno giocate alle ore 15:00, presso la piscina 'Cascione' di Imperia.



Di seguito, il link per scaricare integralmente i calendari:

https://www.federnuoto.it/<wbr></wbr>pallanuoto-extra/2021-2022/<wbr></wbr>6636-serie-a2-maschile-2021-<wbr></wbr>2022-calendario/file.html