Pallanuoto, Giulia Gorlero torna alla Rari Nantes Imperia. Aiuterà la crescita dei portieri e la società nei progetti futuri

Giulia Gorlero torna giallorossa. L’ex portierone della Nazionale, già campionessa d’Italia nel 2014 con la Rari tornerà alla ‘Cascione’ per aiutare, in prima persona, la crescita dell’intero movimento pallanuotistico della Rari Nantes.

L’annuncio arriva direttamente dal direttore generale Matteo Gai:” Compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, Giulia darà una mano come preparatrice dei portieri. Non ancora in pianta stabile ad Imperia, metterà a disposizione la sua esperienza per atleti e società quando tornerà a casa. Il suo tesseramento rientra in un disegno più ampio di crescita delle Giovanili, del club e di progettazione del futuro.”

Nata e cresciuta ad Imperia, oltre allo scudetto, Giulia ha vinto due Coppe Len e una Supercoppa con la calotta giallorossa. Prima di raccogliere successi in tutto il mondo: un argento olimpico, un bronzo mondiale, un oro e un bronzo europeo. Oltre a due scudetti, una Coppa Len, una Supercoppa ed una Coppa Italia con l’Orizzonte Catania.