Sanremese calcio, biancoazzurri quarti grazie al Fattore Vita. Testa al Monday Night con la Lavagnese poi arriverà una settimana di fuoco

Sei gol nelle prime otto partite: Diego Vita è diventato vero e proprio Fattore per questa Sanremese. Se aggiungiamo anche il rigore conquistato a Fossano, sono 6 i punti, sui 13 totali, sui quali l’attaccante ha messo la firma. Senza dimenticare la doppietta che ha deciso il derby di Coppa Italia staccando il pass per i 32.i contro il Vado.

Pensare che in estate, a causa anche del lungo recupero dall’infortunio, era finito un po’ ai margini senza riuscire a segnare nel pre-campionato. Poi i due gol al ‘Ciccione’ ed il resto è storia nota grazie a prestazioni che lo hanno portato a ‘Scalz…are’ Ferrari, in centro all'attacco, ed arrivare in cima alle gerarchie delle scelte di Mister Andreoletti.

Nella partita di ieri, il centravanti proveniente dal Forlì si è seduto inizialmente in panchina per la terza volta di fila. Seconda invece per Filippo Scalzi. Scelte che non sanno di bocciatura ma, in questo momento, Mister Andreoletti ha trovato una quadra diversa testimoniata dalle tre vittorie di fila e dal controllo del gioco in tutte le sfide.

Anche a Gozzano, decisivo Vita col più classico dei gol dell’ex dopo uno splendido fraseggio con Valagussa, la Sanremese ha saputo colpire per poi gestire nella ripresa. La vittoria finale è apparsa il risultato più giusto nonostante, nel recupero, la rovesciata di Coccolo abbia fatto correre più di un brivido sulla schiena dei matuziani. Gol annullato dall’arbitro, con una bella chiamata, per il fuorigioco del cusiano Villanova che ostruiva Malaguti.

La Sanremese ora è attesa dal ‘Monday Night’ contro la Lavagnese: lunedì 25 ottobre al ‘Comunale’ con fischio d’inizio alle ore 20:00. Trovare il poker di vittorie nel derby ligure consentirebbe ai biancoazzurri di approcciare la successiva settimana di fuoco con maggiore serenità.

La Sanremese poi farà visita alla capolista Chieri, mercoledì 3 novembre andrà al ‘Chittolina’ dove affronterà il Vado in Coppa Italia e domenica 7 novembre al ‘Comunale’ ci sarà il big-match contro il Novara, attualmente secondo in classifica. Un mini-ciclo che racconterà parecchio sull' identità della squadra.