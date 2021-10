Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 21 a domenica 24 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE

SANREMO

9.00. Passeggiata urbana con partenza da Santa Tecla. Percorso: tre ponti e ritorno con deviazioni giardini Villa del Sole e Villa Ormond (8 km circa). A cura dell’associazione ‘Cuore in Movimento’. Partenza a Santa Tecla sulla ciclabile (i dettagli a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

21.00. ‘Il concerto del Giovane Chopin più amato dal pubblico’: concerto dell’orchestra sinfonica di Sanremo diretta dal M° Piotr Sulkowski con Ludmil Angelov al pianoforte (25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

21.00. ‘Tenco 2021 – Una Canzone senza aggettivi’: 44ª Rassegna della Canzone d’Autore. Serata inaugurale dedicata ai vincitori delle Targhe Tenco 2021: Samuele Bersani, Piero Brega, Gianni Coscia, Giovane orchestra ‘Note Libere’, Fratelli Mancuso, Madame, Peppe Voltarelli. Chiude il Premio Tenco Enrico Ruggeri. Teatro Ariston, fino al 23 ottobre, info e prenotazioni QUI



IMPERIA



10.00-13.00. In occasione della ricorrenza della nascita di Edmondo De Amicis a Oneglia il 21 ottobre 1846, visite guidate dell'area museale a lui dedicata al piano terra della Biblioteca Civico, piazza De Amicis

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA

17.00-19.00. 'Il paesaggio è una compensazione': mostra dedicata allo scrittore Francesco Biamonti nel ventennale della sua morte. In esposizione documenti letterari, foto e dipinti dei pittori: Bea Di Vigliano, Sergio Biancheri, Sergio Gagliolo, Silvio Maiano, Enzo Maiolino, Guido Seborga, Joffre Truzzi. Sede dell'Unione Culturale Democratica e dell'A.N.P.I. in Via Al Mercato 8, tutti i giorni sino al 1° novembre

DIANO MARINA

10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)



15.00. L’autore di libri per bambini Davide Colla incontra due classi della Scuola Primaria ‘Villa Scarsella’ per presentare ‘Una cosa possibile’, libro illustrato per bambini che affronta il tema dell’inclusione attraverso il mondo degli animali. Palazzo del Parco in corso Garibaldi 60, info 0183 496542

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03



19.30. ‘Romeo e Giulietta’: rappresentazione coreografica di Jean-Christophe Maillot della Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)



20.00. Concerto di pianoforte di Lang Lang. In programma: Les variazioni Goldberg di Bach. Grimaldi Forum Monaco - Salle des Princes (più info)

20.30. ‘Furore’ (Grapes of Wrath) di John Steinbeck con Xavier Simonin, Claire Nivard, Stephen Harrison e Manu Bertrand o Glenn Arzel. Théâtre Princesse Grace (più info)

NICE

9.30-20.30. 35esime Giornate del Cinema Italiano: proiezione film ‘Bangla’ (h 9.30) + ‘La fameuse invasion des ours en Sicile’ (h 14.15) + ’10 Giorni senza mamma’ (h 18) + ‘La Paranza dei Bambini’ (h 20.30). Salle Jean Vigo, Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 23 ottobre (più info)





VENERDI’ 22 OTTOBRE

SANREMO

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)



15.30. La Sanremo della Belle Époque: visita guidata alla Sanremo della Belle Époque tra ville e giardini parlando del periodo d’oro di Sanremo, da Villa Virginia a Villa Iris, da Villa Malia a Villa Las Aromas, terminando poi con la villa più bella: Villa Angerer (8 euro). Ritrovo dalla statua della Primavera in corso Imperatrice, prenotazione al 338 1375423 (più info)

17.00. Presentazione del volume ‘Diario dell’ultima notte’ di Mauro Mazza. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero, necessario green pass



18.00. Presentazione del libro ‘I Ragazzi del ciclostile La Giovane Italia’ scritto da Adalberto Baldoni e Alessandro Amorese con la prefazione di Giorgia Meloni. Partecipa l’Assessore regionale Gianni Berrino. Grand Hotel & Des Anglais, necessario Green Pass, info 340 1221689

21.00. ‘Tenco 2021 – Una Canzone senza aggettivi’: 44ª Rassegna della Canzone d’Autore. Si esibiscono: Lucio Corsi, Gianni Coscia, Giovane orchestra ‘Note Libere’, Jorge Drexler; Fiorella Mannoia & Danilo Rea, Marisa Monte, Alberto Patrucco, Paolo Pietrangeli, Rusó Sala, Sighanda. Teatro Ariston, fino al 23 ottobre, info e prenotazioni QUI



IMPERIA

16.00. Presentazione del volume ‘Viva V.E.R.D.I.! Le Note del Risorgimento a teatro, a tavola ed in battaglia nella Lomellina sabauda’ a cura del Cav. Uff. Dott. Roberto Allegro, della Dott.sa Vittoria Aicardi e del Cav. Carlo Aguzzi. Sala Convegni Biblioteca Leonardo Lagorio, piazza De Amicis, ingresso libero con obbligo di green pass fino ad esaurimento dei posti disponibili



17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

21.15. Per la rassegna ‘T: come Teatro’, spettacolo dal titolo ‘Marcovaldo, ovvero le stagioni in città’ da Italo Calvino con Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri, Marco Parodi. Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, anche domani, info 329 7433720 (più info)

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA

17.00-19.00. 'Il paesaggio è una compensazione': mostra dedicata allo scrittore Francesco Biamonti nel ventennale della sua morte. In esposizione documenti letterari, foto e dipinti dei pittori: Bea Di Vigliano, Sergio Biancheri, Sergio Gagliolo, Silvio Maiano, Enzo Maiolino, Guido Seborga, Joffre Truzzi. Sede dell'Unione Culturale Democratica e dell'A.N.P.I. in Via Al Mercato 8, tutti i giorni sino al 1° novembre

DIANO MARINA

10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

14.15-20.00. Convegno di studi sul tema ‘Francesco Biamonti: le carte, le voci, gli incontri’ a cura dell’Associazione Amici di Francesco Biamonti. Centro Polivalente Le Rose, ingresso libero nel rispetto delle norma anticovid (il programma a questo link)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

18.00. Arrivo in Quai Rainier III del 5° E-Rallye Monte-Carlo – 21° Rallye Monte-Carlo ZENN, a cura dell'Automobile Club di Monaco (più info)

19.30. ‘Romeo e Giulietta’: rappresentazione coreografica di Jean-Christophe Maillot della Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

NICE

9.30-20.30. 35esime Giornate del Cinema Italiano: proiezione film ‘Il Campione’’ (h 9.30) + ‘La Paranza dei Bambini’ (h 14.15) + ‘Il Primo Re’ (h 18) + ’10 giorni senza mamma’(h 20.30). Salle Jean Vigo, Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 23 ottobre (più info)





SABATO 23 OTTOBRE

SANREMO



8.30. Royal Golf Challenge 2021: gara di golf a coppie 36 buche Stableford. Circolo Golf degli Ulivi, anche domani (locandina)



9.30. ‘Da Sanremo alla Croce del Parà’: escursione che ripercorre il percorso fatto dai difensori sanremesi il 6 Agosto 1543 per andare a contrastare l’attacco dei pirati barbareschi accompagnati dalla guida Marco Macchi (8 euro). Ritrovo in Piazza Cassini (più info)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

17.00. Cerimonia di premiazione del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria con lettura di brani inediti delle opere dei finalisti + consegna del Premio alla Carriera allo scrittore Giuseppe Conte. Modera l’incontro Mauro Mazza. Teatro del Casinò, ingresso libero, necessario green pass

21.00. ‘Tenco 2021 – Una Canzone senza aggettivi’: 44ª Rassegna della Canzone d’Autore. Ospiti della serata conclusiva sono: Claudio Bisio, Stefano Bollani, Simona Colonna & Ambra Pintore, Aron Molnàr, senza_cri, Setak & Mimmo Locasciulli + consegna Premi Tenco a: Pere Camps, Vittorio De Scalzi, Mogol. Teatro Ariston, info e prenotazioni QUI

23.00. Musica e divertimento al Bay Club in Corso Trento Trieste (lounge bar con intrattenimento musicale). Necessaria la prenotazione al 348 398 4066

IMPERIA

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

21.15. Per la rassegna ‘T: come Teatro’, spettacolo dal titolo ‘Marcovaldo, ovvero le stagioni in città’ da Italo Calvino con Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri, Marco Parodi. Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, anche domani, info 329 7433720 (più info)

VENTIMIGLIA

8.30-18.00. Mercatino brocante nella nuova isola pedonale di Via Aprosio

9.15-18.00. Convegno di studi sul tema ‘Francesco Biamonti: le carte, le voci, gli incontri’ a cura dell’Associazione Amici di Francesco Biamonti. Tavola rotonda dalla 17.15. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, via Verdi 41, ingresso libero nel rispetto delle norma anticovid (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA

17.00-19.00. 'Il paesaggio è una compensazione': mostra dedicata allo scrittore Francesco Biamonti nel ventennale della sua morte. In esposizione documenti letterari, foto e dipinti dei pittori: Bea Di Vigliano, Sergio Biancheri, Sergio Gagliolo, Silvio Maiano, Enzo Maiolino, Guido Seborga, Joffre Truzzi. Sede dell'Unione Culturale Democratica e dell'A.N.P.I. in Via Al Mercato 8, tutti i giorni sino al 1° novembre

DIANO MARINA

10.00-19.00. ‘Dimensione atemporale’: mostra bipersonale dei maestri internazionali Pablo Atchugarry e Bruno Munari. Palazzo del Parco, fino al 13 novembre (da martedì a sabato h 10/12-16/19)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MONACO

9.40. Partenza e Arrivo in Quai Rainier III del 5° E-Rallye Monte-Carlo – 21° Rallye Monte-Carlo ZENN, a cura dell'Automobile Club di Monaco (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-24.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

19.30. ‘Romeo e Giulietta’: rappresentazione coreografica di Jean-Christophe Maillot della Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

19.30. Il ‘Grande Ballo in Maschera’ renderà omaggio a Venezia e alla magia dell'epoca di Casanova. Hôtel de Paris Monte-Carlo (più info)

20.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Bernard Labadie con Emmanuel Pahud, flauto. In programma: Kraus Joseph Martin, Mozart Wolfgang Amadeus, Gluck Christoph Willibald e Haydn Joseph. Auditorium Rainier III (più info)

20.30. Recital di Organo di Tania Dovgal, a cura dell'Associazione In Tempore Organi. Chiesa Sainte-Dévote (più info)

NICE

11.00-20.30. 35esime Giornate del Cinema Italiano (ultimo giorno): proiezione film ‘I Moschettieri del Re’ (h 11) + ‘Ricchi di Fantasia’ (h 15) + ‘Ricchi di Fantasia’ (h 18, annuncio dei vincitori) + ‘Ricchi di Fantasia’ (h 20.30). Salle Jean Vigo, Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)



DOMENICA 24 OTTOBRE

SANREMO



8.30. Royal Golf Challenge 2021: gara di golf a coppie 36 buche Stableford (premiazione alle ore 17). Circolo Golf degli Ulivi (locandina)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

IMPERIA

10.00. ‘Camminata tra gli Ulivi’ (5a edizione): passeggiata attraversando il paese per immettersi nel percorso immerso tra gli ulivi. Iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 141 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà. Ritrovo al Circolo Manuele Belgranao in Frazione Costa d'Oneglia, Via Carmine, info 339 2610955 (i dettagli a questo link)

11.00. ‘Aspettando il Centenario’: Lectio Magistralis dell'ambasciatore Umberto Vattani, Sala del Consiglio Comunale, partecipazione libera, necessario green pass

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino al 31 ottobre (venerdì, sabato e domenica)

17.00. Per la rassegna ‘T: come Teatro’, spettacolo dal titolo ‘Marcovaldo, ovvero le stagioni in città’ da Italo Calvino con Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri, Marco Parodi. Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, anche domani, info 329 7433720 (più info)

17.30. Per la rassegna ‘Teatri Resistenti’, spettacolo ‘John e Joe’ messo in scena dal ‘Teatro d'Asporto’. Evento in collaborazione fra il Teatro dell'Attrito e il CSA ‘La Talpa e l'Orologio’. Spazio della Talpa in regione Barcheto (più info)

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia con intrattenimento musicale. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



9.00 & 11.00. Visita guidate alla scoperta del patrimonio culturale nel borgo antico della città alta (due turni: 9/11). A cura del Lions Club Bordighera Capo Nero Host (ricavato devoluto per l'acquisto di un cane guida da donare ad un non vedente). Ritrovo in piazza del Popolo, prenotazione obbligatoria 335 8303131

17.00-19.00. 'Il paesaggio è una compensazione': mostra dedicata allo scrittore Francesco Biamonti nel ventennale della sua morte. In esposizione documenti letterari, foto e dipinti dei pittori: Bea Di Vigliano, Sergio Biancheri, Sergio Gagliolo, Silvio Maiano, Enzo Maiolino, Guido Seborga, Joffre Truzzi. Sede dell'Unione Culturale Democratica e dell'A.N.P.I. in Via Al Mercato 8, tutti i giorni sino al 1° novembre

TAGGIA ARMA

10.00. ‘Camminata tra gli Ulivi’ (5a edizione): passeggiata nel centro storico di Taggia alla scoperta dei luoghi di maggiore interesse culturale e storico con brevi incontri sull’olio extravergine d’oliva del territorio. Iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 141 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà. Partenza da Piazza Farini, info 0184 476222 (i dettagli a questo link)

CERVO

10.20 & 14.20. ‘Camminata tra gli Ulivi’ (5a edizione): passeggiata tra gli ulivi (h 10.20) + visita all’antico frantoio del centro storico e degustazione di prodotti tipici (h 14.20). Iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 141 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà. Ritrovo alla Rotonda di San Bernardo (mattino), Piazza Nino e Serafino Alassio (pomeriggio), info 0183 406462 (i dettagli a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BAJARDO

10.00. ‘Camminata tra gli Ulivi’ (5a edizione): camminata tra le coltivazioni di ‘Oliva Taggiasca’ disloccate fino a 750 metri di altitudine. Iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 141 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà. Ritrovo nei giardini pubblici del paese, info 335 1354152 (i dettagli a questo link)

CERIANA



8.30. ‘Camminata tra gli Ulivi’ (5a edizione): camminata lungo strada Brignora, Rondanaira, Luverega, Turbina, Isola, S. Bernardo con visita al Frantoio e degustazione olio in azienda agricola. Iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 141 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà. Ritrovo in piazza Marconi, info 335 6752551 (i dettagli a questo link)

DIANO CASTELLO



10.00. ‘Camminata tra gli Ulivi’ (5a edizione): passeggiata lungo attraverso i tipici ‘caruggetti’ sino all’interno degli uliveti. Iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 141 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà. Ritrovo in piazza Marconi, info 0183 4077206 (i dettagli a questo link)

10.30-19.30. Open Day all’atelier The Gallery con un programma fitto di appuntamenti e corsi che potranno essere provati gratuitamente per l'intera giornata (locandina)

PIEVE DI TECO



9.00. ‘Camminata tra gli Ulivi’ (5a edizione): passeggiata per le vie del paese con visita ad un frantoio a conduzione familiare. Iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 24 ottobre in 141 città. Previsti due percorsi con differenti difficoltà. Ritrovo in Piazza Brunengo, info 340 3707461 (i dettagli a questo link)

REZZO

9.45-16.30. Escursione ad Anello nella Valle di Rezzo accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo in frazione Lavina oppure alle 9 ad Imperia in Piazza Dante lato orologio, info 346 7944194 (più info)

SAN BIAGIO DELLA CIMA



10.00-20.00. (ANNULLATO) ‘Senza freni per Marika’: evento di beneficenza organizzato dal motoclub Enduro Sanremo in collaborazione con Rallyterapia asd, ed il patrocinio del Comune di San Biagio della Cima (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

SAINT-PAUL DE VENCE



10.00-18.00. Festa del raccolto e della castagna 2021: mercatino di produttori locali, vini e prodotti tipici + Vin brulè e castagne + Ristorazione in loco (degustazione di zuppa di burro e polenta) + Giro in pony per bambini + Lotteria + Intrattenimento musicale. Place De Gaulle (più info)

