Imperia calcio, vittoria col cuore: Varese battuto 2-1. Sotto nel punteggio, i nerazzurri la ribaltano con Giglio e Castaldo. Caruso para un rigore

IMPERIA-VARESE 2-1

MARCATORI: 22' Monticone (V), 42' Giglio (rig.), 64' Castaldo

IMPERIA: Caruso, Fazio, Castaldo, Petti, Carletti, Montanari (58' Cassata), Canovi, Giglio, Fatnassi (70' Kacellari), Coppola, Cappelluzzo. A disposizione: Bova, Cassata, Comiotto, Minasso, Kacellari, De Simone, Grazhdani, Bacherotti, Gabriele. Allenatore: Ascoli.

CITTÀ DI VARESE: Priori, Parpinel, Di Sabato, Di Renzo (76' Pastore), Monticone, Mamah (84' Ebagua), Minaj (79' Aiolfi), Mapelli, Foschiani, Piraccini (61' Premoli), Cantatore (61' D'Orazio). A disposizione: Pedretti, Premoli, Baggio, Ebagua, Pastore, Aiolfi, Tosi, D'Orazio, Baggio L. Allenatore: Paolo Bertoletti.

ARBITRO: Julio Milan Silvera

ASSISTENTI: Simone Iuliano e Luca Mantella

AMMONITI: Fazio, Parpinel (V), Di Sabato (V), Petti, Giglio, Canovi, Monticone (V), Caruso, D'Orazio (V)

ESPULSI: Monticone

RIGORI PARATI: 55' Caruso para il rigore a Di Renzo

L’Imperia, dopo quattro turni, ritrova la vittoria battendo 2-1 il Città di Varese e prendendosi l’appellativo di ‘bestia nera’ della squadra lombarda. Sono infatti tre i successi degli imperiesi contro i lombardi, in altrettante sfide.

Nicola Ascoli, date anche le indisponibilità eccellenti, sorprende tutti nello schieramento delle formazioni. A cominciare dalla scelta tra i pali: ufficializzato questa mattina, Simone Caruso viene lanciato subito nella mischia. Strapperà scroscianti applausi e la candidatura a ‘uomo partita’. E’ comunque difficile trovare una prestazione negativa nell’Imperia di oggi.

Nonostante la buona partenza del Varese che, dopo un paio di occasionissime, perviene al vantaggio con Monticone. Però i nerazzurri prima si sistemano e poi reagiscono. L’episodio che suona la carica avviene a pochi istanti dall’intervallo, con Petti che viene atterrato in area da azione d’angolo. Capitan Giglio trasforma il penalty e raggiunge quota 28 reti in maglia nerazzurra.

Nella ripresa l’Imperia mostra un’altra dote importante: soffre le sortite dell’avversario ma non crolla mai. Così Caruso diventa l’eroe del giorno parando il rigore a Di Renzo: nerazzurro da soltanto sei ore e già protagonista. L’Imperia rialza la testa e, ancora da corner, trova il vantaggio. A segnare è Luigi Castaldo, colui che aveva marcato l’ultimo sigillo nell’era Cortellini. L’ingresso di Cassata mette brio alla manovra offensiva: Cappelluzzo fa a sportellate mentre il classe 2002 si dà un gran daffare in contropiede. E proprio da due ripartenze, Monticone rimedia due gialli in 120 secondi lasciando i lombardi in inferiorità numerica.

Nel finale l'Imperia respinge gli assalti e sfiora il tris con Coppola. Al triplice fischio dell'arbitro esplode il 'Ciccione' per la vittoria ritrovata.