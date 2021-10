Bordighera: all’Associazione A Pria Presiuza una mensilità del fondo di solidarietà della Giunta Comunale

Devoluta all’Associazione A Pria Presiuza una mensilità, pari a 600 euro, del fondo di solidarietà della Giunta Comunale di Bordighera; questa mattina a Palazzo Garnier il Sindaco Ingenito, il Vice Sindaco Bozzarelli e l'Assessore Rodà hanno incontrato, in rappresentanza del sodalizio, il presidente Emanuele Capraro e Rosanna Ciarlo.

“Il nostro contributo vuole essere un riconoscimento all’impegno, continuo ed appassionato, per la valorizzazione del paese alto. Tra le molteplici iniziative mi fa particolarmente piacere ricordare la Festa di Santa Maria Maddalena, lo scorso luglio: una bellissima manifestazione, che ha coinvolto l’intero borgo con una grande partecipazione di pubblico ed una finalità benefica importante come l’acquisto di un defibrillatore per il centro storico.” ha commentato l’Assessore Melina Rodà.