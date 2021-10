Sanremese calcio, sfida al Gozzano per i tre punti e per riscuotere il credito con la fortuna. Mister Andreoletti non avrà Gemignani: una maglia per tre a centrocampo

Sanremese impegnata oggi nella difficile trasferta di Gozzano. I biancoazzurri cercano il terza successo di file , dopo le belle vittorie su Fossano e Saluzzo, in casa dei cusiani che non hanno mai perso in stagione.

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00.

Liguri e piemontesi sono appaiati in classifica a quota 10 punti, a tre sole lunghezze dalla capolista Chieri. I rossoblu annoverano la miglior difesa del girone con appena quattro reti subite. Da tenere d’occhio, in attacco, l’ala sinistra Lorenzo Sangiorgio, appena diciassettenne ma con due gol già a referto in stagione.

Nello scorso campionato, i matuziani espugnarono il ‘D’Albertas’ per 1-2, grazie a quella che è stata la migliore prestazione della squadra allora allenata da Alessio Bifini. Poi sostituito, a gennaio 2021, dall’attuale tecnico Matteo Andreoletti.

La Sanremese di oggi ha sicuramente un credito con la fortuna: sono già quattro i legni centrati nelle prime sei giornate. A guidare questa particolare classifica è Giorgio Gagliardi, con due traverse.

E anche dall’infermeria, fino ad ora, sono arrivate parecchie cattive notizie: ultima in ordine di tempo, il k.o. di Gemignani che costringerà Andreoletti a rivedere nuovamente il centrocampo.

Se Gagliardi e Valagussa appaiono inamovibili nello scacchiere iniziale, Giacchino e Larotonda si giocano una maglia da titolare. Senza dimenticare il rientrante Maglione. Davanti dovrebbe essere confermato Anastasia mentre Ferrari e Scalzi chiedono spazio dal primo minuto.

Tra i convocati di ieri non compariva l’attaccante Mattia Foti: nella mattinata di oggi, l’Imperia ha ufficializzato il suo passaggio in nerazzurro insieme al portiere Simone Caruso, volto conosciuto al ‘Comunale’. Si rinfoltisce ulteriormente la colonia degli ex Sanremese nel club imperiese.