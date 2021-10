Coronavirus: nel Principato di Monaco quattro nuovi casi e un ricoverato in terapia intensiva

Oggi si sono registrati quattro nuovi casi di covid nel Principato di Monaco per un totale di 3.382 positivi dall'inizio dell'emergenza. Quattro anche i guariti, 3.299 in totale.

Questa sera al CHPG vengono curati otto pazienti: sette persone, tra cui un residente, sono ricoverate. Un paziente residente è in terapia intensiva.

Sono 33 le persone seguite dall'osservatorio domiciliare che supporta i pazienti con pochi sintomi invitati a rimanere a casa.