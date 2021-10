Ventimiglia: via libera della Prefettura alle ordinanze contro alcol e degrado, Bertolucci: “Azione incisiva contro chi non rispetta le regole”

I testi sono stati condivisi e apprezzate dal vice sindaco Simone Bertolucci con molti temi in accordo con il pensiero del suo partito, la Lega: “Sono felicissimo per queste ordinanze molto apprezzate anche dalle associazioni di categoria. Per fortuna c'è stata la delega da parte della Prefettura nei nostri confronti in modo che, autonomamente, si possano fare delle cose”.



“Le ordinanze saranno la prima cosa che faremo se continueranno a darci la disponibilità - prosegue Bertolucci - sono contento come Lega perché, anche se la delega all'immigrazione è passata al sindaco che ha costituito il tavolo della sicurezza, sono tutti argomenti 'leghisti'. Sono otto mesi che spingiamo per l'ordinanza sull'alcol e siamo molto soddisfatti. Fa piacere questa possibilità di intervenire nei confronti di chi non rispetta le regole con il sequestro della merce e l'allontanamento dal punto del bivacco. Sono azioni incisive. Il cittadino deve vedere una certa ingerenza nei confronti di chi non rispetta le regole. La musica cambia perché c'è un'azione più fattuale e si nota la differenza.”.

L'intenzione, da parte dell'amministrazione è di metterle in pratica il prima possibile, applicandole sul territorio. “Molto importanti sono queste ordinanze contro l'alcol, soprattutto in quelle situazioni di continua vendita in orari non molto consoni - prosegue Bertolucci - abbiamo purtroppo alcune realtà cittadine di negozi che vendono alcol a qualsiasi ora, i più indisciplinati si ubriacano e poi scattano i problemi di ordine pubblico. Quindi bene che la Prefettura le abbia accettate tutte. Molti contenuti di esse sono stati segnalati e avallati dalle forze dell'ordine, non vedo l'ora che siano poste in essere. Mi auguro di vedere anche in diretta qualche azione di questo tipo contro chi non rispetta le regole in modo da constatare la fattibilità della cosa, sono soddisfatto su tutti i fronti”.