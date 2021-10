Ventimiglia: dal Prefetto l'ok alle ordinanze anti degrado contro bivacchi e consumo di alcolici

Il vertice di maggioranza in programma ieri sera ha visto l'amministrazione della Città di Confine confrontarsi su alcuni importanti temi per il presente e il futuro di Ventimiglia in un momento delicato.

Al termine della riunione ha parlato il consigliere Giuseppe Palmero: “La novità è che il Prefetto ha dato l’ok per le tre ordinanze che ha preparato il sindaco. D’accordo con le associazioni di categoria, voteremo una modifica al regolamento vigente per modificare gli orari di somministrazione e vendita delle bevande alcoliche, oltre che nuove restrizioni per bivacchi e altre forme di degrado (di fatto confermando quanto detto nelle scorse settimane). L’intenzione del sindaco è invertire la tendenza e restituire alla città una situazione di sicurezza e ridurre il degrado. Naturalmente i nuovi orari saranno rivisti con l’arrivo della bella stagione, in nessun modo saranno penalizzati i cittadini perbene. Sono misure molto rigorose, ma rese necessarie dal momento storico che stiamo attraversando”.

“Sono assolutamente contrario a limitazioni della libertà - prosegue Palmero - ognuno deve essere libero di lavorare e vivere come meglio crede nel rispetto reciproco. Però non possiamo sottrarci al dovere di dare risposte ai cittadini in questo momento difficile. Vedo queste ordinanze come un’extrema ratio per contrastare il degrado. Naturalmente saranno efficaci solo se accompagnate da controlli serrati e altre misure, come un centro per accogliere chi cerca asilo.

Le ordinanze sono il primo di una serie di altri interventi per regolare e contenere il fenomeno migratorio”.



Palmero continua sottolineando lo spazio dedicato, durante la riunione, anche al pianeta e alla tutela dell'ambiente: “Riguardo la dichiarazione di emergenza climatica è un documento che ho portato personalmente in maggioranza su richiesta dell’associazione Fridays for future Ventimiglia, il distaccamento locale dell’omonimo gruppo fondato da Greta Thunberg”.

Il prossimo Consiglio comunale è fissato per il 4 novembre.