Taggia: gli abitanti di Meosu in consiglio comunale per la mozione della minoranza, Conio "Strada unica soluzione, ora tocca a Badalucco"

Gli abitanti si sono presentati in consiglio pacificamente, nel rispetto delle nuove misure che prevedono la presenza di pubblico, fino a un massimo di 30 persone, con obbligo di green pass e con una temperatura rilevata prima dell'ingresso in municipio, non superiore a 37,5° C. Orengo ha presentato la mozione parlando dei problemi che da poco più di un anno interessano gli abitanti di Meosu , rimasti isolati, dopo il crollo del ponte, unica via d'accesso a case e campagne . Il rappresentante della minoranza ha esortato l'amministrazione a trovare una soluzione in tempi rapidi.

“Ho cercato di sottolineare qualora ce ne fosse ancora bisogno le problematiche di quelle persone che a distanza di un anno devono ancora subire queste condizioni . - ha spiegato il consigliere de Il Passo Giusto - Chiedo che il consiglio comunale si impegni per trovare passaggio pedonale provvisorio per il tempo di costruzione di questa strada. Manca anche solo un passaggio pedonale. Rischiamo di avere un impoverimento di quella zona. Per l’inverno ci sarà l'abbandono della zona. Chiedo una soluzione temporanea anche di pochi giorni per trovare un modo di far portare via queste auto che sono alluvionate e andare incontro alle persone e cancellare le imposte su quegli immobili. Un gesto di vicinanza immediato e un modo emblematico per venire incontro a loro. Richieste semplici per venire incontro a dei bisogni normali. Chi non può andare a casa vive una situazione insostenibile. Tutti insieme dobbiamo portare a casa il risultato migliore possibile considerando che è già passato un anno. È il momento di dare risposte concrete rispetto al passato”.

L'amministrazione comunale attraverso gli interventi del sindaco Mario Conio ha ricordato ai presenti le novità di questi giorni: la firma del protocollo d'intesa per ridare una viabilità a Meosu, siglato dalle amministrazioni comunali di Taggia e Badalucco. A questo impegno per la realizzazione della nuova strada passando da Fraitusa, sfruttando la somma urgenza destinata a Badalucco, si aggiunge l'intenzione di Taggia di procedere alla realizzazione in tempi ben più rapidi (sfruttando un possibile finanziamento per cui è stata presentata domanda ndr), di un ponte tibetano. Oggi chi vuole raggiungere le proprietà di Meosu, rimaste dall'altra parte del torrente Argentina, è obbligato a guadare il corso d'acqua saltando da un masso all'altro, oppure a percorrere un sentiero lungo i boschi soprastanti. L'idea di questa passerella nasce per fornire un'alternativa più sicura rispetto alle attuali.



"Non è un anno passato in vano. Il ponte di Meosu ha raggiunto un livello di complessità che raramente abbiamo incontrato. Siamo gli unici ad avere attivato tutte le somme urgenze che potevamo fare e le abbiamo portate a termine tanto da dire che il territorio ora è più sicuro. La ricostruzione del ponte è stato il primo sentimento andando contro la norma che ci ha fatto capire che avrebbe reso l'opera troppo complessa e costosa. Era il nostro primo obiettivo. Nel punto di crollo il torrente ha la situazione più complessa dal punto di vista idraulico. L’assetto fluviale rende l’opera insostenibile. In quel momento si è perso un po’ di tempo cercando di andare a ricostruire” - sottolinea il sindaco di Taggia.

“Stessa problematica è riscontrata dalla passerella pedonale. - prosegue Mario Conio - L’investimento economico e lo studio di fattibilità sposta la cifra a circa 400mila euro. La strada è un percorso più articolato ma che ci avrebbe portato in fondo. A luglio abbiamo approvato progetto e lo abbiamo consegnato al comune di Badalucco. Oggi c’è la copertura economica non completa ma che permetterà di congiungere il punto A con il punto B. Taggia ha fatto il suo percorso mettendo a disposizione forze tecniche. Ora è il momento che Badalucco entri in gioco”.

"Ho difficoltà a prendermi impegno. Su istanza del comitato abbiamo accettato l’idea della passerella e mi auguro che venga finanziata. La passerella, il ponte ipotetico, andranno a pregiudicare le aree attuali. Sarà un tema complesso ma una volta finanziata siamo disponibile a ragionarci. Abbiamo valutato la possibilità di un guado ma tecnicamente non si può fare in alveo. - ricorda - Al massimo è da realizzare con un'ordinanza sindacale e autorizzata per un tempo massimo di 4 ore, salvo poi dover demolire tutto quanto. Ci siamo chiesti se fosse utile. Sulle auto, abbiamo ragionato su ipotesi alternative. O il movimento con autogru ma ci sono difficoltà importanti. Abbiamo ragionato anche su elicotteri. E’ un tema complesso perchè sbattiamo su tematiche non imposte da noi. Il ponte è crollato perchè come fatto e dove era fatto non era idoneo e ricostruirlo porta su strade onerose".

"Sulle imposte comunali, certo cancelleremo. Si tratta di nuclei estremamente ridotti però non è quello il problema. - conclude il sindaco Conio - Secondo me non è corretto impegnare il consiglio comunale perchè rischiamo di impegnarlo su argomenti non legittimamente sostenibili. Le persone stanno perdendo giustamente la pazienza. Vi invito a riflessione comune però non sarebbe corretto".

“Da consigliere mi vergogno che dopo un anno si debba discutere di questa cosa. Immediatamente per affidare l’incarico? - chiede Barbara Brugnolo de Il Passo Giusto - Sono passati 9 mesi. Ci rendiamo conto? Se solo ognuno di noi si impegnasse ad attraversare e si rendesse conto a quello che stanno passando queste persone…. È impensabile. Sono rimasta shockata. Abbiamo dato un contributo di 400 euro per trovare una locazione alternativa, cosa si fa con questa cifra? Immedesimiamoci in loro. Le auto, è il minore di questi problemi? Non tutti hanno la possibilità di affrontare la spesa di potersi comprare una seconda auto. Dobbiamo dare una soluzione. Ragioniamo di cuore, umanamente oltre che da consiglieri”.

“E’ un intervento superficiale. I sentimenti sbattono contro le norme. Siamo stati mesi fermi perchè non c’erano soluzioni all'incertezza. - ha replicato seccamente Conio - Ovunque siamo intervenuti tempestivamente, lì non era possibile. Il Comune di Taggia ne formalmente o informalmente è mai intervenuto in alveo e si è posto problemi di coscienza. Ci sono problemi che rischiano di aggravarsi e ne pagheranno loro (gli abitanti) le conseguenze. Tutto quello che Taggia doveva fare ha fatto. Noi non li lasciamo da soli e abbiamo dato massima disponibilità al Comune di Badalucco con le nostre forze tecniche. Ci devono essere tempi certi che oggi non ci sono. Taggia, lo ripeto ha fatto tutto, ora potrebbe mettersi a braccia conserte e aspettare".

ORE 19:20 - Alcuni degli abitanti di Meosu hanno manifestato perplessità su alcune modifiche fatte al ponte circa un anno prima che venisse portato via dal torrente Argentina. In particolarità hanno sottolineato l'installazione di una rete elettrosaldata a maglie piccole che potrebbe aver impedito ad alcuni detriti di passare creando un tappo. Gli abitanti vorrebbero risposte ma l'assise non si è espressa sull'argomento.



ORE 20:02 - “Per quale motivo, tutte le volte che sono cadute somme urgenze che stavano sul confine, ci sono stati dei problemi. - ha detto ancora Orengo - Di solito il comune più grande è quello che gestisce perchè il più piccolo non ha le forze. Perchè la pratica è in mano a Badalucco? Se non si può fare un passaggio pedonale diciamolo. Bisogna dare una risposta sulla fattibilità e i rischi. Si fa bene a chiedere il finanziamento. Se la gente non potrà passare prima di aprile diciamolo”.

“L’amministrazione di Badalucco ci ha garantito che nell’arco di due mesi si parta. La variazione va rendicontato entro mese di aprile, 380mila euro, quindi lavori finiti. La Regione non consentiva che il comune capofila potesse essere Taggia perchè l’opera finanziata è stata chiesta da Badalucco e Badalucco avrebbe preferito che Taggia si facesse carico.. Se il finanziamento ci sarà faremo anche la passerella. Non possiamo fare entrambe le opere con risorse proprie. Se Badalucco ha difficoltà noi ci mettiamo a disposizione. Se c’è necessità di sostegno prima cercheremo di fare la nostra parte ma la soluzione è la strada” - conclude Conio.

Da Mario Manni, consigliere comunale de Il Passo Giusto, un ulteriore spunto: “Prendiamo soldi nostri ad esempio dal ‘Pump track’, circa 500mila euro e partiamo subito con il ponte tibetano. Sarebbe una scelta non tecnica ma strategico economica”

“Dobbiamo investire le nostre risorse ed energie sulla strada. - replica Conio - Abbiamo accordo che ci impegna. Nulla toglie di seguire in questa strada di sostegno a Badalucco. Se ci dovessimo rendere conto dell'impossibilità a sostenere una rapida partenza dei lavori allora potremmo aprire a ulteriori scenari per avviare la strada. Non è utile distribuire energie su troppe cose perchè rischiamo di non essere efficaci. Terremo aperto confronto serrato con il Comune di Badalucco perchè la strada è prioritaria”.



ORE 20:25 - La mozione è stata votata a favore dalla minoranza ma non è passata perchè bocciata dalla maggioranza. La discussione su Meosu si è spostata sulla variazione di bilancio relativa alla possibilità di partecipare a un bando per ottenere i soldi necessari alla costruzione della passerella pedonale.



“Si è aperto un finanziamento il 19 settembre dove da un confronto con gli uffici è emerso che poteva entrare il progetto di passerella. - ha spiegato la consigliere comunale i maggioranza Chiara Cerri - Per partecipare bisognava dare incarico di fare progetto e mettere soldi a bilancio che non ci sono (170Mila euro ndr). E’ una possibilità ulteriore sarebbe stato brutto non coglierla. Una variazione per partecipare (entro il 4 ottobre) nell’eventualità di ottenere il finanziamento”.

"Pratica senza alcun senso amministrativo. Voi avete voluto mettere una carotina sapendo i toni della serata. E' una scelta politica" - attacca Luca Napoli de Il Passo Giusto.

"L'abbiamo presentata nel primo consiglio comunale utile. Non prendiamo in giro nessuno e abbiamo spiegato chiaramente il futuro di quella passerella" - stempera i toni il sindaco.