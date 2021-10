Annuncio di Fabio Perri: ordine del giorno in tutti i Consigli comunali contro i totalitarismi

“Sarà presentato in tutti i comuni della provincia un ordine del giorno contro tutti i totalitarismi con ampia ed esaustiva spiegazione”. Lo annuncia il responsabile provinciale degli enti locali di Fratelli d’Italia, Fabio Perri.

Presentato già in alcuni comuni, i numerosi amministratori che rappresentano il Partito di Giorgia Meloni in provincia si faranno promotori di questo ordine del giorno che verrà presentato in tutte le amministrazioni come fatto anche in regione Liguria e a Roma dai leader nazionali.

“In questo momento di ampia confusione globale – prosegue Perri - Fratelli d’Italia vuole ben chiarire la sua posizione, con quattro punti che vogliamo rimarcare nel documento:

- totale adesione morale e politica ai principi contenuti nella risoluzione europea contro ogni totalitarismo;

- celebrare il 23 agosto come la Giornata Europea di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari e a sensibilizzare le generazioni più giovani;

- promuovere la documentazione del tragico passato totalitario per le vicende che hanno concretamente interessato il territorio comunale;

- affermare la cultura di una memoria condivisa che respinga i crimini dei regimi nazisti, comunisti, fascisti e stalinisti e di altri regimi totalitari e autoritari del passato”.