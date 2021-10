Ventimiglia: mercatino natalizio, trenino e pista di pattinaggio per le feste di fine anno e per tornare alla normalità

Ventimiglia sarà allietata, per le feste di fine anno, da una serie di appuntamenti che l’Assessorato al Turismo guidato da Simone Berolucci, sta studiano per rendere l’atmosfera decisamente più natalizia e tornare a quella ‘normalità’ che tanto è attesa da residenti e turisti.

L’attenzione sarà incentrata su via Aprosio dove, dall’8 dicembre al 6 gennaio, si svolgeranno i ‘Mercatini di Natale’, che rientrano negli obiettivi strategici dell’Amministrazione, per il rilancio dell’immagine turistica, culturale, artistica, ambientale e paesaggistica della città. Un obiettivo che, a causa del Covid, non è ancora stato centrato. La Giunta Scullino, infatti, ritiene fondamentale nell’ottica del rilancio dell’immagine della città, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica, fornire un segno tangibile di ripresa e di ritorno alla normalità.

Il Comune ha affidato l’organizzazione a una associazione di Santo Stefano al Mare, con una spesa di circa 20mila euro. Saranno 12 le ‘casette’ che comporranno il mercatino, delle quali 8 di due metri per due e 4 da tre per due. L’Assessorato al Turismo, anche per evitare merce che non sia in sintonia con il periodo, ha contrattualizzato la necessità che la merce in vendita debba richiamare il periodo natalizio, con divieto di esposizione e vendita di prodotti, alimentari e non, non strettamente collegati con la festività. Due casette saranno gestite direttamente dal Comune.

Oltre al mercatino sono allo studio alcune manifestazioni collaterali e non è da escludere che, nelle vie della città di confine, possa girare anche un trenino natalizio per il trasporto di residenti e turisti. L’Amministrazione è anche al lavoro per poter allestire pure una pista di pattinaggio, in modo da completare l’atmosfera di un Natale che, finalmente, potrà tornare a essere quello di una volta.