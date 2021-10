Domenica prossima a Upega la cerimonia in ricordo dei partigiani caduti nel rastrellamento del 1944

L'Anpi di Imperia, insieme all’Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Imperia e alla Fivl di Imperia, ha promosso come gli scorsi anni, per domenica prossima in località Upega (nel Comune di Briga Alta in provincia di Cuneo), una cerimonia commemorativa in ricordo dei partigiani, caduti durante il rastrellamento del 16-17 ottobre 1944 e in cui persero la vita anche il Comandante “Cion” Silvio Bonfante, Medaglia d’Oro alla memoria, il Commissario Libero Briganti “Giulio” e il medico Gian Francesco De Marchi “Dinaste” Medaglia d’Argento alla memoria, oltre a numerosi partigiani.

Il programma della manifestazione avrà il seguente svolgimento:

- Ore 10.00 Raduno ad Upega delle rappresentanze partigiane e delle Autorità

- Ore 10.15 Saluti rappresentanti ISRECIm, A.N.P.I. e F.I.VL.

- Ore 10.30 Deposizione corona al Cippo

- Ore 10.45 Orazione ufficiale tenuta dalla giornalista Donatella Alfonso

- Ore 11.30 Visita alle lapidi Carnino Superiore e Carnino Inferiore