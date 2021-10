Sanremo, processo dei 'furbetti del cartellino': oggi in aula la supertestimone dell'accusa

In Corte d’Appello a Genova, nuova udienza del a carico dei cosiddetti 'furbetti del cartellino' del comune di Sanremo: sono stati ascoltati due testi, Concetta Orlando, ex segretaria di Palazzo Bellevue ed Elena Miconi. Tra accusa e difesa il contraddittorio si è stato incentrato sulle modalità di evidenziazione delle uscite per ragioni di servizio. La Orlando era la responsabile del personale, e quindi dei procedimenti disciplinari che avevano portato ai licenziamenti in totale di 32 lavoratori; all’epoca devi fatti aveva collaborato alle indagini compiute dalla Guardia di Finanza.

Alla sbarra ci sono otto imputati. All’esito del processo abbreviato il gup di Imperia, Paolo Luppi, ha assolto 10 imputati e la Procura di Imperia ha appellato solo otto posizioni ossia quelle dell’ex vigile del mercato annonario Alberto Muraglia, dell’ex responsabile degli asili nido Patrizia Lanzoni, di Luigi Angeloni, Rosella Fazio, Sergio Morabito, Paolo Righetto, Roberta Peluffo e Maurizio Di Fazio.

Per il gup le prove raccolto non furono sufficienti a stabilire l’eventuale responsabilità degli imputati in merito ai reati di falso per l’utilizzo indebito dei cartellini e di truffa per l’allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro. La circostanza che un determinato impiegato si fosse fatto timbrare da altri il badge oppure fosse uscito, durante l’orario di servizio dal Comune, non integra tali reati in quanto occorreva dimostrare che non si trovasse sul posto di lavoro oppure non svolgesse le relative mansioni di servizio.

Adesso il processo è stato aggiornato al 26 novembre quando si svolgerà la requisitoria del sostituto procuratore generale Enrico Zucca mentre le arringhe dei difensori sarnno il 3 e il 10 dicembre. Il 21 gennaio invece, previste le repliche delle parti e se non ci sarà bisogno di ulteriori udienze la Corte d’Appello si ritirerà in camera di consiglio per emettere la sentenza.