Sanremo: perde il controllo dell'auto finisce contro un muro e fugge via, indagini della Municipale (Foto)

Incidente stradale questa mattina in corso Inglesi all'incrocio con via Torquato Tasso. Una Mercedes, per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, ha probabilmente perso il controllo per la velocità ed ha colpito lo spigolo di un muro, disintegrandosi.

Il conducente si è dato alla fuga subito dopo l'impatto e, solo per caso, in quel momento non erano presenti altri veicoli altrimenti i danni sarebbero stati ben più gravi. Ora sono in corso indagini per risalire al responsabile. Il veicolo era stato acquistato soltanto il giorno prima. Il mezzo è stato rimosso ed il manto stradale invaso da un lago d'olio è stato bonificato da una ditta specializzata.