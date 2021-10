Riva Ligure: donna caduta da un terrazzo, mobilitazione di soccorsi ed elicottero atterrato sul litorale (Foto e Video)

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina a Riva Ligure, per una donna di 82 anni, caduta dal secondo di piano di una palazzina di corso Villaregia. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia e i Carabinieri.





Secondo i primi riscontri la donna, che sarebbe caduta per causa ancora in via d'accertamento, è cosciente anche se ovviamente ferita. E’ stato allertato anche l’elicottero, che è atterrato sulla spiaggia della località costiera e che ha portato la donna al 'Santa Corona' di Pietra Ligure, in codice rosso di massima gravità.