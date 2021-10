Pigna: trova un bancomat e invece di restituirlo lo usa per fare acquisti, denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri di Pigna hanno denunciato un 47enne italiano, residente in Val Nervia, per l’utilizzo di una carta bancomat smarrita dal proprietario.

L’uomo, dopo averla trovata, ha pensato di non consegnarla alle forze dell’ordine ma di sfruttarla per l’acquisto di bevande alcoliche e dispositivi elettronici. Nonostante le operazioni fossero tutte di importi bassi, l’estratto conto consegnato dalla vittima ha consentito all’Arma di ricostruirne il percorso, attraverso l’esame dei movimenti bancari, e di dare un volto ed un nome all’autore.

Il 47enne è stato denunciato per indebito utilizzo di carte di pagamento. Episodio che mostra come la capillarità dell’Arma, presente con le sue Stazioni in tutto il territorio provinciale, costituisca sempre risorsa per i cittadini che vi si rivolgono.