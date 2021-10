Pigna: nel mese di agosto ruba verde ornamentale, 37enne tunisino denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Pigna hanno denunciato un 37enne tunisino per furto di verde ornamentale. I fatti risalgono a fine agosto scorso quando un floricoltore del luogo si era recato in caserma per denunciare di aver subito due furti, a distanza di dieci giorni l’uno dall’altro, per un valore complessivo di circa 3.000 euro.

Le indagini dei militari hanno consentito di appurare la responsabilità del 37enne per entrambi gli episodi e di ricostruire anche la destinazione del verde, venduto ad un’azienda del tutto ignara dell’illecita provenienza. Ad aggravare la posizione dell’uomo i precedenti specifici commessi dallo stesso anche in altre località italiane.